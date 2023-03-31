Власти ДНР: боевики ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские военные вновь подвергли массированному обстрелу Донецк. По столице ДНР выпустили сегодня утром шесть снарядов натовского 155-миллиметрового калибра, следует из заявления представительства республики в СЦКК. Прилёты зафиксированы в населённом пункте Ласточкино в Киевском районе.

Киевский район располагается на севере Донецка. Украинские силовики обстреливают его систематически с 2014 года, когда республика объявила о своей независимости от Украины. Северная окраина района — полностью разрушенный вследствие продолжительных боевых действий аэропорт.

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