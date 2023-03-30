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Жители Белгорода услышали девять сильных взрывов в небе над городом

0:41
Происшествия

Вечером 30 марта в небе над Белгородом прогремели девять оглушительных взрывов. По предположению корреспондента РИА Новости, взрывы стали следствием работы системы ПВО.

Жители Белгорода услышали девять сильных взрывов в небе над городом

Журналист уточнил, что первые взрывы раздались в 22:10 по мск над центральной частью Белгорода, они продолжались на протяжении 20 минут с перерывами.

Местные жители и корреспондент отметили, что пока продолжались взрывы, дребезжали стёкла в домах, а в припаркованных в районе автомобилей срабатывала сигнализация.

Местные власти пока не прокомментировали информацию касательно взрывов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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