Жители Белгорода услышали девять сильных взрывов в небе над городом

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вечером 30 марта в небе над Белгородом прогремели девять оглушительных взрывов. По предположению корреспондента РИА Новости, взрывы стали следствием работы системы ПВО.

Журналист уточнил, что первые взрывы раздались в 22:10 по мск над центральной частью Белгорода, они продолжались на протяжении 20 минут с перерывами.

Местные жители и корреспондент отметили, что пока продолжались взрывы, дребезжали стёкла в домах, а в припаркованных в районе автомобилей срабатывала сигнализация.

Местные власти пока не прокомментировали информацию касательно взрывов.

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