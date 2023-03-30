Главред "Нового Фокуса" Афанасьев отрицает, что публиковал фейки об армии России

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Хакасии начался суд над главным редактором издания "Новый Фокус" Михаилом Афанасьевым, обвиняемого в распространении ложных сведений о российской армии. Журналист отрицает свою вину, сообщает newkhakasiya.online.

По информации издания, Афанасьев не понимает, почему против него возбудили уголовное дело. Комментируя ход расследования, главред заявил, что не распространял фальшивые данные, а просто привлекал внимание общественности к различным проблемам.

"Писать о проблемах в обществе — это долг любого настоящего журналиста", — сказал Афанасьев.

Адвокат главреда добавил, что тоже не видит конкретных поводов для судебного процесса над клиентом, ведь в обвинении нет точных слов и фраз, за которые Афанасьев должен ответить. Он призвал выпустить журналиста из СИЗО под подписку о невыезде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.