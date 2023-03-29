Жительницу Санкт-Петербурга оштрафовали за вызов "скорой" из-за приснившегося изнасилования

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Увидев во сне собственное изнасилование, женщина из Санкт-Петербурга уже наяву позвонила в полицию и скорую помощь. И теперь по решению суда она за это заплатит штраф.

14 января жительница Санкт-Петербурга вызвала домой экстренные службы в связи с якобы произошедшим у неё дома изнасилованием. К женщине по вызову прибыли полиция и скорая помощь для фиксации повреждений. По телефону дама поведала, что её изнасиловали трое мужчин.

Уже на месте представители экстренных служб установили, что никакого изнасилования не было, а женщина увидела всё это в очень реалистичном сне. Однако сон не является оправданием для звонка в экстренные службы. Таким образом, вызов оказался ложным, что подпадает под статью 19.13 КоАП Российской Федерации.

По факту правонарушения был составлен протокол, и женщина согласилась с тем, что полицию и скорую помощь она вызвала "преждевременно". Теперь по решению суда нарушительница заплатит по тысяче рублей за каждый ложный вызов. Ранее в Волгоградской области другую местную жительницу оштрафовали также на тысячу рублей, когда она вызвала скорую помощь из-за проигрыша карты на спор.

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Скорая помощь только для богатых