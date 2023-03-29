Mash: задержан курирующий строительство защитной линии на границе с Украиной замглавы Брянской области

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские журналисты заявили, что заместитель руководителя Брянской области Александра Богомаза Николай Симоненко задержан в административном центре региона.

Об этом написали в Telegram-канале Mash. Как отметили в СМИ, чиновник отвечал за строительство защитной линии на границе с Украиной.

По информации журналистов, правоохранители задержали в Москве ещё двоих заместителей главы области.

Ранее в Mash сказали, что украинские диверсанты безуспешно пыталась проникнуть в Брянскую область на двух пикапах.

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