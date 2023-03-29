Житель Карелии выращивал марихуану для избавления от последствий COVID-19

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Карелии, перенёсший коронавирусную инфекцию, начал выращивать марихуану на даче для избавления от осложнений заболевания, пишет karelinform.ru.

По информации издания, после COVID-19 мужчине было сложно дышать. В открытом доступе он нашёл сведения о пользе марихуаны для улучшения функций лёгких. Житель Карелии купил семена и приступил к выращиванию, разместив рассаду в дачном посёлке.

Спустя некоторое время правоохранители узнали о том, что мужчина использует марихуану для борьбы с последствиями COVID-19, и нагрянули к нему с проверкой.

Житель Петрозаводска признал свою вину в правонарушении. Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.