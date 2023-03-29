Житель Карелии, перенёсший коронавирусную инфекцию, начал выращивать марихуану на даче для избавления от осложнений заболевания, пишет karelinform.ru.
По информации издания, после COVID-19 мужчине было сложно дышать. В открытом доступе он нашёл сведения о пользе марихуаны для улучшения функций лёгких. Житель Карелии купил семена и приступил к выращиванию, разместив рассаду в дачном посёлке.
Спустя некоторое время правоохранители узнали о том, что мужчина использует марихуану для борьбы с последствиями COVID-19, и нагрянули к нему с проверкой.
Житель Петрозаводска признал свою вину в правонарушении. Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.