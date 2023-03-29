Хабаровчанин пытался убить врача-педиатра за отказ выйти за него замуж

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Хабаровского края пытался убить врача-педиатра, которая решила не выходить за него замуж, пишет transsibinfo.com.

По информации издания, 38-летний мужчина познакомился с сотрудницей одной из больниц Хабаровского края в соцсетях. В какой-то момент он предложил женщине пойти в ЗАГС, однако она отказалась.

Через некоторое время мужчина, у которого уже было две судимости, подкараулил врача возле больницы, а затем напал на неё с ножом, стремясь попасть прямо в сердце.

Он также забрал у женщины смартфон, чтобы проверить, не появился ли у неё новый возлюбленный. Медик смогла убежать, ей удалось выжить благодаря экстренной операции. При этом хабаровчанин заявил, что пытался лишь немного припугнуть врача.

Суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.