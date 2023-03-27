Стали известны подробности ЧП в аэропорту Нижнего Новгорода

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

26 марта в аэропорту Нижнего Новгорода произошло ЧП: самолёт подал сигнал бедствия. У самолёта авиакомпании "Азимут" сработала сигнализация о возгорании двигателя в тот момент, когда борт набирал высоту.

Стали известны подробности произошедшего. Воздушное судно со 104 пассажирами и пятью членами экипажа летело по маршруту Фергана-Москва. Из-за погодных условий самолёт был вынужден совершить посадку в Нижнем Новгороде, сообщает newsnn.ru.

Утром 26 марта в 08:30 утра самолёт должен был вылететь во Внуково, но при запуске двигателя появилась ошибка бортового компьютера. После проверки судна было решено отправить людей в Москву на автобусах.

"Затем техническая бригада осмотрела самолёт, его решили запустить, тогда и сработала сигнализация о возгорании двигателя. В 18:20 в аэропорту имени Чкалова объявили сигнал "ТРЕВОГА", в 18:32 самолёт успешно приземлился. На борту в тот момент находились пять членов экипажа, пассажиров не было", — пишет источник.

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