Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Симоньян объяснила, как Россия будет выплачивать репарации Украине: за счёт нашей покупки территорий
Сеймур Херш рассказал, что Байден не представлял последствия ненависти к России и коммунизму
В 2023 году в консолидированный бюджет Республики Татарстан поступило 30 миллиардов рублей
Жителей Запорожья взбесило турне Зеленского по оккупированным территориям
Концерты групп ДДТ, "Мумий Тролль" и "Машина времени" отменили в Ростове
Мэр Ростова-на-Дону объяснил причину отмены концертов Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы
Слова Зеленского об острой нехватке вооружения для ВСУ шокировали пользователей Twitter
Военный лётчик РФ Попов заявил, что ВС Украины готовили экологическую катастрофу с упавшим под Тулой дроном
Министр обороны Украины заявил, что британские танки Challenger уже поступили на вооружение

Стали известны подробности ЧП в аэропорту Нижнего Новгорода

1:18
Происшествия

26 марта в аэропорту Нижнего Новгорода произошло ЧП: самолёт подал сигнал бедствия. У самолёта авиакомпании "Азимут" сработала сигнализация о возгорании двигателя в тот момент, когда борт набирал высоту.

Стали известны подробности ЧП в аэропорту Нижнего Новгорода

Стали известны подробности произошедшего. Воздушное судно со 104 пассажирами и пятью членами экипажа летело по маршруту Фергана-Москва. Из-за погодных условий самолёт был вынужден совершить посадку в Нижнем Новгороде, сообщает newsnn.ru.

Утром 26 марта в 08:30 утра самолёт должен был вылететь во Внуково, но при запуске двигателя появилась ошибка бортового компьютера. После проверки судна было решено отправить людей в Москву на автобусах.

"Затем техническая бригада осмотрела самолёт, его решили запустить, тогда и сработала сигнализация о возгорании двигателя. В 18:20 в аэропорту имени Чкалова объявили сигнал "ТРЕВОГА", в 18:32 самолёт успешно приземлился. На борту в тот момент находились пять членов экипажа, пассажиров не было", — пишет источник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Житель Гуляйполя убил боевика ВСУ и ранил его сослуживцев

Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Рогов: житель подконтрольного Киеву Гуляйполя устроил самосуд над боевиками ВСУ
Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова: "В точку"
"В точку": Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова
Немцы пожаловались на банкротство из-за отсутствия русских — Schwaebische Zeitung
Начинается заключительная глава СВО — военный аналитик Белл
Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Ответом РФ на применение снарядов с ураном на Украине могут стать боеприпасы с вольфрамом
Только лопаты остались: британцы захейтили генерала Бэрронса за обращение к Путину
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Последние материалы
Военный лётчик РФ Попов заявил, что ВС Украины готовили экологическую катастрофу с упавшим под Тулой дроном
Министр обороны Украины заявил, что британские танки Challenger уже поступили на вооружение
МК: Дандыкин заявил, что немецкие танки Leopard 2 в зоне СВО на Украине будут гореть
Иван Ургант выступит вместе с "Би-2" в Турции в апреле
InfoBrics: Путин предвидел "зловещий план" американцев с ядерным оружием в Польше
Иностранные компании обязали платить за уход из России
RT: перенёсший несколько ампутаций фигурист Роман Костомаров пришёл в себя и готовится к протезированию
Яна Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность записи телефонного разговора с критикой властей
Трамп отреагировал на решение Путина о ядерном оружии: американцы, молитесь
Релиз Assassin's Creed Mirage может задержаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников