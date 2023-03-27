Представители Следственного комитета и МВД по Башкирии рассказали об убийстве в Уфе. На месте происшествия присутствовал ребёнок, отметили правоохранители.
По информации mkset.ru, 52-летний местный житель употреблял алкоголь в доме у 39-летнего знакомого. Его жена вместе с ребёнком находилась в соседней комнате. Женщина призвала мужчин не шуметь, из-за чего гость ранил её ножом и ушёл.
Напавшего догнал его знакомый. Предполагаемый преступник зарезал мужчину, отметили в СК.
Правоохранители добавили, что злоумышленник безуспешно пытался сбежать. Полицейским пришлось выстрелить в обвиняемого со штакетником в руках. Возбуждены уголовные дела.
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