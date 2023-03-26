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РИА Новости: Взрыв в Тульской области спровоцировал БПЛА с боеприпасом

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Происшествия

В Тульской области взорвался беспилотник, начинённый взрывчаткой.

РИА Новости: Взрыв в Тульской области спровоцировал БПЛА с боеприпасом

В результате взрыва в Киреевске пострадали три человека, им оказали медицинскую помощь.

Экстренные службы региона подтвердили агентству РИА Новости, что взрыв в Тульской области спровоцировал БПЛА с боеприпасом.

По неподтверждённым данным, в Киреевске взорвался беспилотник Ту-141 "Стриж". Данный БПЛА находятся на вооружении у ВСУ.

В результате взрыва были нанесены повреждения жилым домам и автомобилям.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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