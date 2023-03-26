В Тульской области взорвался беспилотник, начинённый взрывчаткой.
В результате взрыва в Киреевске пострадали три человека, им оказали медицинскую помощь.
Экстренные службы региона подтвердили агентству РИА Новости, что взрыв в Тульской области спровоцировал БПЛА с боеприпасом.
По неподтверждённым данным, в Киреевске взорвался беспилотник Ту-141 "Стриж". Данный БПЛА находятся на вооружении у ВСУ.
В результате взрыва были нанесены повреждения жилым домам и автомобилям.
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