В результате взрыва в Киреевске Тульской области пострадали два человека

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представители единой диспетчерской службы Киреевска Тульской области подтвердили информацию СМИ, согласно которой в городе произошёл взрыв.

Как добавила в беседе с РИА Новости представитель ЕДДС, в результате происшествия пострадали два человека 2002 и 2006 года рождения.

"Людей посекло осколками разбитых окон, ничего серьёзного", — отметила собеседница агентства.

По данным Telegram-канала Mash, причиной взрыва является падение беспилотника. Из-за него повреждены три частных дома, добавили журналисты.

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