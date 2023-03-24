Жительница Перми погибла в результате падения глыбы льда с крыши дома

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пятницу, 24 марта, на жительницу Перми упала глыба льда, сорвавшаяся с крыши дома. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Как сообщает Телеканал "360", женщина проходила по тротуару, как вдруг снег со льдом обрушились на неё с трёхэтажного здания. Отмечается, что причиной трагедии стало ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками коммунальных служб.

Сейчас следователи проверяют управляющую компанию, которая должна была организовать уборку на крыше во избежание несчастных случаев.

По информации properm.ru, жители Перми с 1 марта начали жаловаться на сотрудников УК из-за огромных сосулек по всему периметру дома. Так, в письме неравнодушных горожан на сайте "Управляем вместе" сказано, что рядом с опасным трёхэтажным зданием часто ходят школьники.

"Лежат льдины на тротуаре. Прошу принять меры", — говорится в ещё одной жалобе.

Администрация Кировского района Перми неоднократно обращалась к сотрудникам УК с требованием убрать снег и сосульки, однако никаких изменений не последовало.