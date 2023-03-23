Власти Мелитополя подтвердили, что в городе прогремел взрыв

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Администрация города Мелитополя Запорожской области России подтвердила информацию о громком взрыве.

"Уважаемые мелитопольцы, в городе был слышен звук взрыва. Сохраняйте спокойствие", — гласит сообщение в официальном Telegram-канале городских властей.

Позже стало известно, что на мелитопольской улице Крупской взорвалась самодельная бомба, но в результате теракта никто не пострадал.

"По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы", — пояснили в муниципалитете.

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