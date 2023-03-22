Прямой эфир программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" было омрачён неожиданным инцидентом: профессор Андрей Карнеев потерял сознание прямо в студии.
В момент оживленной беседы глава Школы Востоковедения Высшей школы экономики упал в обморок в прямом эфире канала "Россия 1", вызвав смятение у других участников программы.
Владимир Соловьев и остальные приглашённые эксперты незамедлительно начали оказание первой помощи профессору, и вскоре он пришел в сознание.
После этого на съёмочную площадку вызвали медиков, которые осмотрели Карнеева. В настоящее время учёный находится дома и восстанавливает здоровье. Инцидент стал неожиданностью для всех, но быстрая реакция участников программы и медицинская помощь позволили избежать неблагополучных последствий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.