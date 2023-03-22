Профессор ВШЭ Карнеев упал в обморок в прямом эфире "Вечера с Владимиром Соловьёвым"

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прямой эфир программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" было омрачён неожиданным инцидентом: профессор Андрей Карнеев потерял сознание прямо в студии.

В момент оживленной беседы глава Школы Востоковедения Высшей школы экономики упал в обморок в прямом эфире канала "Россия 1", вызвав смятение у других участников программы.

Владимир Соловьев и остальные приглашённые эксперты незамедлительно начали оказание первой помощи профессору, и вскоре он пришел в сознание.

После этого на съёмочную площадку вызвали медиков, которые осмотрели Карнеева. В настоящее время учёный находится дома и восстанавливает здоровье. Инцидент стал неожиданностью для всех, но быстрая реакция участников программы и медицинская помощь позволили избежать неблагополучных последствий.

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