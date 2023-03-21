Телефонные аферисты попытались обмануть сотрудницу полиции и оказались за решёткой

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Телефонные мошенники из Подмосковья случайно позвонили на номер сотрудницы полиции. Она подыграла жуликам и довольно скоро отправила их за решётку.

Среди распространённых методов телефонного мошенничества уже давно встречается так называемый "звонок родственника", якобы попавшего в беду. Обычно он ссылается на ДТП и просит как можно скорее передать деньги, чтобы замять уголовное дело. Такой звонок и получила майор полиции из подмосковного города Орехово-Зуево.

Первый аферист представился её знакомым и начал плести хорошо известную сотруднице полиции историю о ДТП, а второй мошенник сыграл следователя, который готов был за материальное вознаграждение не возбуждать уголовное дело. Сумма вознаграждения составляла 125 тысяч рублей. Женщина мошенникам подыграла, она сообщила адрес, куда нужно приехать за деньгами и одновременно позвонила своим коллегам. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петрова изданию "Вечерняя Москва".

Через некоторое время за деньгами прибыл таксист, который не был связан с мошенниками. Он получил сумму и уехал, а за ним отправились и полицейские. Когда же таксист передавал посылку с деньгами мошенникам, те были задержаны. Им оказались жители города Люберцы, рассказавшие на допросе о том, что сами выполняют роль курьеров. Сейчас они стали фигурантами уголовного дела.

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