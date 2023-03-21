"Мошенничество": Пригожин о сборах средств якобы для помощи ЧВК "Вагнер"

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал мошенничеством поступившие руководителю волонтерского центра "Сохраняя жизнь" Анне Межовой письма от некого Фонда поддержки деятельности ЧВК "Вагнер" "Кувалда". Мошенники просили финансовую помощь формированию.

По словам Пригожина, ни он, ни "оркестранты" не нуждаются в прямой или косвенной материальной поддержке, поэтому любые сообщения о сборе средств для ЧВК "Вагнер" являются мошенничеством.

"Поэтому все, что вам приходит или может прийти не что иное, как, мягко сказать, мошенничество", — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, ранее бизнесмен подчеркивал, что не только сам управляет, но и финансирует ЧВК "Вагнер". Он также отметил, что до начала спецоперации России по защите республик Донбасса ни взял "ни копеечки" чужих средств.