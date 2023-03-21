Адвокат Васин рассказал подробности "исчезновения" Никиты Уварова из колонии

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Адвокат Владимир Васин встретился с Никитой Уваровым, который ранее пропал из воспитательной колонии и нашёлся в красноярской больнице ГУФСИН. Подросток рассказал, что его привезли в больцу неделю назад, сообщает prmira.ru. Васин подчеркнул, что матери парня должны были сообщить о его переводе.

Ранее Уварова приговорили к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии из-за обучения террористической деятельности. Однако Никита утверждает, что не собирался организовывать теракт. Уваров и его товарищи действительно планировали взорвать здание ФСБ или полиции, но не в реальной жизни, а в компьютерной игре Minecraft.

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