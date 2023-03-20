В Подмосковье беспилотник врезался в опору линии электропередач

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Администрация городского округа Щёлково сообщила, что беспилотник врезался в опору линии электропередач. В результате происшествия никто не пострадал, сама ЛЭП не получила повреждений.

"В 11.48 поступила информация о беспилотном летающем аппарате, врезавшимся в ЛЭП… Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено", — отмечается в релизе.

Пока неизвестно, кто мог запустить беспилотный летательный аппарат. Компетентные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.