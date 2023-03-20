Лидер группы Cream Soda Свиргунов утонул в Волге

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд и утонул. Инцидент произошёл на реке Волге в Ярославской области.

По данным интернет-издания 76. ru, музыкант в компании из 10 человек отдыхал в селе Диево-Городище. Ночью друзья решили прогуляться по замёрзшей реке. В 350 метрах от берега лёд не выдержал, и пятеро молодых людей провалились под лёд. Двое выбрались самостоятельно (позже один из них умер от переохлаждения), а трое пропали — среди них 35-летний Свиргунов, его 25-летний брат Роман и их друг 29-летний Георгий Киселев.

Днём 20 марта водолазы после семичасовых поисков нашли тело. Личность утопленника была установлена — им оказался лидер группы Cream Soda. Экстренные службы региона подтвердили данную информацию.

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