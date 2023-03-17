Пассажирам екатеринбургского автобуса пришлось его покинуть из-за того, что в салоне оказался мужчина, поведение которого было неадекватным и пугающим.
Как пишет tagilcity.ru, инцидент произошёл утром 17 марта. По салону автобуса "57а" начал бегать неизвестный мужчина, который при этом кричал, падал на пол и принимал неестественные позы.
Пассажиры предположили, что странно ведущий себя екатеринбуржец — наркоман. Один из едущих в салоне мужчин придержал буйного пассажира, чтобы он не пугал других и не нанёс им какие-нибудь травмы.
На ближайшей остановке все пассажиры, кроме предполагаемого наркомана, покинули автобус. Взамен им предложили добраться до места назначения на другом транспорте, а неадекватному мужчине вызвали скорую помощь.
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