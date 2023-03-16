Арестовали жену блогера-сыроеда, чей месячный ребёнок умер после "питания солнцем"

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция задержала фактическую жену блогера-сыроеда Максима Лютого. 33-летняя женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности своему месячному ребёнку.

В Сочи задержали 33-летнюю фактическую жену блогера Максима Лютого, чей месячный младенец скончался от истощения. Малыш появился на свет 11 февраля 2023 года после домашних родов, и его родители даже не обращались за медицинской помощью. Как стало известно следствию, они пытались перевести ребёнка на так называемое "питание солнцем".

Как полагает следствие, врачи не имели возможности осматривать малыша в первые дни и недели жизни. 8 марта состояние здоровья ребёнка резко ухудшилось, что было вызвано длительным отказом от пищи. Женщина всё-таки повезла малыша в больницу, но он умер ещё по дороге в медицинское учреждение, как сообщает Telegram-канал "Медицинская Россия".

Следствие планирует перевести жену блогера на домашний арест, однако сейчас ей требуется медицинская помощь, поскольку женщина испытывает сильные боли после домашних родов. Сам Максим Лютый был задержан полицией ранее, на него составлен административный протокол.

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