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Пожар в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону мог произойти из-за воспламенения электропроводки

0:46
Происшествия

Журналисты объяснили, по какой причине в погрануправлении ФСБ по Ростовской области мог возникнуть пожар.

Пожар в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону мог произойти из-за воспламенения электропроводки

Как написали в rostovgazeta.ru, предположительно, на складе загорелся электрокабель. Сотрудники попытались потушить огонь самостоятельно, из-за чего он распространился на резервуары с топливом. После этого прогремел взрыв, добавили в СМИ. По их данным, в здании склада рухнуло несколько плит.

В ТАСС со ссылкой на экстренные службы заявили, что в результате ЧП погиб один человек, двое пострадали.

Ранее представители ГУ МЧС по региону подтвердили информацию о пожаре в Ростове-на-Дону. Известно, что подразделения уже работают на месте происшествия.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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