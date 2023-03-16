Пожар в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону мог произойти из-за воспламенения электропроводки

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Журналисты объяснили, по какой причине в погрануправлении ФСБ по Ростовской области мог возникнуть пожар.

Как написали в rostovgazeta.ru, предположительно, на складе загорелся электрокабель. Сотрудники попытались потушить огонь самостоятельно, из-за чего он распространился на резервуары с топливом. После этого прогремел взрыв, добавили в СМИ. По их данным, в здании склада рухнуло несколько плит.

В ТАСС со ссылкой на экстренные службы заявили, что в результате ЧП погиб один человек, двое пострадали.

Ранее представители ГУ МЧС по региону подтвердили информацию о пожаре в Ростове-на-Дону. Известно, что подразделения уже работают на месте происшествия.

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