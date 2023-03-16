В Абакане мужчина зарубил сожительницу топором из-за позднего возвращения домой

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Абакане пьяный мужчина набросился на свою сожительницу с топором и убил её из-за того, что она поздно вернулась домой, пишет newkhakasiya.online со ссылкой на сотрудников СК РФ.

По информации издания, трагедия произошла 12 марта. Отмечается, что 47-летний мужчина употреблял спиртные напитки, дожидаясь свою сожительницу.

Женщина пришла домой очень поздно, что расстроило абаканца. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого подозреваемый взял топор и ударил пострадавшую по голове. В дальнейшем он также нанёс ещё несколько ударов с помощью швабры. От полученных травм женщина скончалась.

Позже мужчина рассказал о совершённом убийстве своей родственнице. Следственный комитет завёл уголовное дело по факту ЧП. Жителя Абакана заключили под стражу.

Правоохранители проводят дополнительную проверку для установления всех подробностей случившегося.