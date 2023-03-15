Мужчина, личность которого не разглашается, перешёл из Финляндии на территории российской Карелии.
Как пишет karelinform.ru, инцидент случился 5 марта. Мужчине удалось пересечь российско-финскую границу по замёрзшему озеру. О случившемся рассказали представители финской погранслужбы, правда, сделали они это почему-то только через неделю.
Путь нарушителя границы лежал из финской приграничной коммуны Париккала в Лахденпохский район Карелии.
Сейчас финские и российские пограничники выясняют обстоятельства произошедшего.
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