Неизвестный перешёл в Карелию из Финляндии по льду замёрзшего озера

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, личность которого не разглашается, перешёл из Финляндии на территории российской Карелии.

Как пишет karelinform.ru, инцидент случился 5 марта. Мужчине удалось пересечь российско-финскую границу по замёрзшему озеру. О случившемся рассказали представители финской погранслужбы, правда, сделали они это почему-то только через неделю.

Путь нарушителя границы лежал из финской приграничной коммуны Париккала в Лахденпохский район Карелии.

Сейчас финские и российские пограничники выясняют обстоятельства произошедшего.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.