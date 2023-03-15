В Перми участники движения "Северный человек", инициированного рэпером Мишей Маваши, организовали самосуд над мужчиной, уничтожившим икону. Об этом пишет properm.ru.
Кадры с избиением пермяка распространились по соцсетям Пермского края. На видеозаписи мужчина приносит извинения православным россиянам за сожжение и уничтожение иконы в лесном массиве. Он добавил, что его заставили это сделать, после чего попросил активистов расправиться с ним. Далее на видеоролике видно, как пермяки набросились на мужчину и избили его ремнём.
По информации издания, активистам может грозить уголовное наказание за такое поведение.
Сотрудники МВД Пермского края проводят дополнительную проверку по факту инцидента для установления всех обстоятельств случившегося.
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