Неизвестные летательные аппараты вчера вновь были замечены над Новой Москвой. О беспилотниках сообщили в полицию несколько жителей поселения Вороновское, пишет Shot.
По данным канала, поздно вечером в понедельник как минимум два объекта увидели над садовым товариществом. Очевидцы рассказали, что аппараты летели на низкой высоте — около 500 метров. При этом они ярко светились красно-белыми огнями.
Напомним, за последние две недели это уже третий подобный случай. Вчера появились сообщения о летательном аппарате около АЗС "Татнефть" на Калужском шоссе, а на прошлой неделе четыре объекта заметили недалеко от зоопарка "Планета обезьян".
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