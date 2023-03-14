Shot: над Новой Москвой вновь заметили неизвестные летательные аппараты

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Неизвестные летательные аппараты вчера вновь были замечены над Новой Москвой. О беспилотниках сообщили в полицию несколько жителей поселения Вороновское, пишет Shot.

По данным канала, поздно вечером в понедельник как минимум два объекта увидели над садовым товариществом. Очевидцы рассказали, что аппараты летели на низкой высоте — около 500 метров. При этом они ярко светились красно-белыми огнями.

Напомним, за последние две недели это уже третий подобный случай. Вчера появились сообщения о летательном аппарате около АЗС "Татнефть" на Калужском шоссе, а на прошлой неделе четыре объекта заметили недалеко от зоопарка "Планета обезьян".

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