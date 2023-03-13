Рок-музыканту Максиму Покровскому грозит штраф за дискредитацию армии РФ

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правоохранительные органы составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ на лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского.

"Судебное заседание пройдет 27 марта", — сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы.

Статья Кодекса об административных правонарушениях предполагает штраф от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Ранее цирковой деятель Эдгард Запашный заявил, что Покровский не служил в армии из-за умственной отсталости.

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