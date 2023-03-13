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Телефонные мошенники стали обманывать россиян на теме измены Родине

2:00
Происшествия

Сбербанк предупредил о новом виде телефонного мошенничества, которое теперь связано с темой измены Родины. Аферисты рассчитывают на первоначальный шок жертвы. 

Телефонные мошенники стали обманывать россиян на теме измены Родине

Схема нового мошенничества выглядит так. Человек получает звонок от «сотрудника полиции» или «ФСБ», то есть вначале всё идёт по классической и уже годами используемой мошеннической схеме. Только на этот раз лжеполицейский сообщает, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, выкрал персональные данные и с его счёта переводит средства в пользу армии Украины. А отвечать за это придётся самому владельцу карты по статье о государственной измене с возможным наказанием до 20 лет лишения свободы. Напуганного клиента переводят на «службу безопасности банка», и там уже выведывают все персональные сведения. 

"Сбербанк в последнее время фиксирует рост мошеннических звонков, в которых злоумышленники используют в отношении жертвы схему обмана с выдуманной госизменой и финансированием ВСУ, - цитирует сайт банка зампреда правления "Сбера" Станислава Кузнецова. - Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии. В результате жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берёт кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам. Такие звонки могут поступать только от злоумышленников, поэтому призываем граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками".

Сбербанк вновь подчёркивает, что не ведет подобного рода обзвона и никогда не спрашивает персональные данные вроде сообщений из СМС и CVC-кодов. Клиентам необходимо подключать уведомления о банковских операциях и следить за их историей, чтобы полностью контролировать счёт.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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