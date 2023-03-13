Телефонные мошенники стали обманывать россиян на теме измены Родине

2:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сбербанк предупредил о новом виде телефонного мошенничества, которое теперь связано с темой измены Родины. Аферисты рассчитывают на первоначальный шок жертвы.

Схема нового мошенничества выглядит так. Человек получает звонок от «сотрудника полиции» или «ФСБ», то есть вначале всё идёт по классической и уже годами используемой мошеннической схеме. Только на этот раз лжеполицейский сообщает, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, выкрал персональные данные и с его счёта переводит средства в пользу армии Украины. А отвечать за это придётся самому владельцу карты по статье о государственной измене с возможным наказанием до 20 лет лишения свободы. Напуганного клиента переводят на «службу безопасности банка», и там уже выведывают все персональные сведения.

"Сбербанк в последнее время фиксирует рост мошеннических звонков, в которых злоумышленники используют в отношении жертвы схему обмана с выдуманной госизменой и финансированием ВСУ, - цитирует сайт банка зампреда правления "Сбера" Станислава Кузнецова. - Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии. В результате жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берёт кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам. Такие звонки могут поступать только от злоумышленников, поэтому призываем граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками".

Сбербанк вновь подчёркивает, что не ведет подобного рода обзвона и никогда не спрашивает персональные данные вроде сообщений из СМС и CVC-кодов. Клиентам необходимо подключать уведомления о банковских операциях и следить за их историей, чтобы полностью контролировать счёт.

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