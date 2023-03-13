Администрация Ставрополя заключила с жительницей города договор найма служебного жилого помещения. Женщина была обязана использовать его по назначению и не нарушать права соседей. Однако выяснилось, что там проживают одни кошки. Животные стали причиной появления неприятного запаха, пишет newstracker.ru. Соответствующее сообщение поступило из Госжилинспекции.
В суд передали заявление с требованием привести в порядок квартиру, где находятся кошки. Помещение прошло проверку, в результате которой с женщиной провели беседу. Ставропольчанке предстоит устранить нарушения.
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