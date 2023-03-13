На жительницу Ставрополя подали в суд из-за большого количества кошек в квартире

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Администрация Ставрополя заключила с жительницей города договор найма служебного жилого помещения. Женщина была обязана использовать его по назначению и не нарушать права соседей. Однако выяснилось, что там проживают одни кошки. Животные стали причиной появления неприятного запаха, пишет newstracker.ru. Соответствующее сообщение поступило из Госжилинспекции.

В суд передали заявление с требованием привести в порядок квартиру, где находятся кошки. Помещение прошло проверку, в результате которой с женщиной провели беседу. Ставропольчанке предстоит устранить нарушения.

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