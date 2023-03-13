Пенсионеры из Хакасии перевели телефонным мошенникам 300 тысяч рублей

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Телефонные мошенники обманули супружескую пару пенсионеров в Черногорске Хакасии. Они отдали злоумышленникам 300 тысяч рублей.

По информации newkhakasiya.online, преступники позвонили мужчине и убедили жертву, что на его имя кто-то хочет оформить кредит. Пенсионер установил программу, из-за которой лишился денег. Мошенники таким же способом обманули жену собеседника. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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