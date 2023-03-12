Неизвестный житель Ростова-на-Дону 12 марта начал стрелять на одной из площадей города из травматического оружия. В результате один человек получил ранение. Об этом проинформировал представитель ГУМВД России по Ростовской области.
"В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади города Ростова-на-Дону мужчина произвел выстрел в своего оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия", — сказал представитель ведомства журналистам.
Раненый уже находится под наблюдением медиков.
Сейчас проводится проверка случившегося. Сотрудники полиции ведут поиск человека, открывшего огонь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Под Артёмовском при попытке выйти из города артиллерийским огнём ликвидирован отряд украинских боевиков, куда входили иностранные наёмники.