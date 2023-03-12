Житель Ростова-на-Дону открыл на площади огонь из травматического оружия

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Неизвестный житель Ростова-на-Дону 12 марта начал стрелять на одной из площадей города из травматического оружия. В результате один человек получил ранение. Об этом проинформировал представитель ГУМВД России по Ростовской области.

"В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади города Ростова-на-Дону мужчина произвел выстрел в своего оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия", — сказал представитель ведомства журналистам.

Раненый уже находится под наблюдением медиков.

Сейчас проводится проверка случившегося. Сотрудники полиции ведут поиск человека, открывшего огонь.

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