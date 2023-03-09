В четверг вечером в Гамбурге, на севере Германии, в здании, которое использовали для своих собраний "Свидетели Иеговы"*, неизвестный устроил стрельбу по людям. Как сообщает Bild, семь человек погибли и ещё восемь получили ранения.
"Несколько человек получили серьёзные ранения, некоторые даже со смертельным исходом", — приводит сообщение полиции France 24.
Стрельба произошла в районе Гросс-Борстель, в нескольких километрах к северу от центра второго по величине города Германии.
Полицейские сообщили, что их предупредили о стрельбе около 21:15. Прибыв на место, они услышали выстрел с верхнего этажа.
Пока нет информации о судьбе стрелявшего, также пока нет информации о возможных мотивах.
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
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