В Германии неизвестный открыл стрельбу по людям: есть погибшие

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В четверг вечером в Гамбурге, на севере Германии, в здании, которое использовали для своих собраний "Свидетели Иеговы"*, неизвестный устроил стрельбу по людям. Как сообщает Bild, семь человек погибли и ещё восемь получили ранения.

"Несколько человек получили серьёзные ранения, некоторые даже со смертельным исходом", — приводит сообщение полиции France 24.

Стрельба произошла в районе Гросс-Борстель, в нескольких километрах к северу от центра второго по величине города Германии.

Полицейские сообщили, что их предупредили о стрельбе около 21:15. Прибыв на место, они услышали выстрел с верхнего этажа.

Пока нет информации о судьбе стрелявшего, также пока нет информации о возможных мотивах.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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