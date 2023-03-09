На стрелка из Нижневартовска завели два уголовных дела

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На дебошира из Нижневартовска, который сегодня открыл стрельбу из своей квартиры в сторону сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, завели два уголовных дела. Об этом сообщает издание nashgorod.ru.

Напомним, югорчанин 1978 года рождения утром закрылся в квартире со своим трёхлетним сыном и потребовал переговоров с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.