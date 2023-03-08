The Times: Запад скрывал данные об украинском спонсоре подрыва "Северных потоков"

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Британские журналисты заявили, что, по информации спецслужб Запада, подрыв магистральных газопроводов "Северные потоки" профинансировал гражданин Украины, который не связан с правительством.

Власти стран молчали о спонсоре, потому что эта информация ухудшила бы отношения между Киевом и Берлином, заявил журналист The Times Максим Такер. Известно, что ФРГ обещала передать ВСУ танки Leopard 2 и системы противовоздушной обороны IRIS-T.

В диверсии не виноваты россияне, американцы или поляки, подчеркнули в издании. По данным СМИ, украинец заплатил, например, за аренду судна, работу элитных водолазов, подделку документов, взрывчатку.

Ранее в Кремле прокомментировали публикацию New York Times, согласно которой диверсию на "Северных потоках" организовала проукраинская группировка. По словам пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова, эти сведения являются сомнительными.

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