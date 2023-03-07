В Оренбургской области рецидивист напал на похоронщиков и угнал катафалк с кладбища

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Абсолютно нелогичное, глупое, но киношное преступление совершил житель Оренбургской области. Мужчине захотелось прокатиться на похоронном автомобиле, но так как сам он водить не умел, то захватил вместе с машиной и водителя катафалка. Об этом пишет издание 56orb.ru.

Курьёзная история случилась ещё летом прошлого года. Угрожая ножом, житель села Абдулино потребовал от водителя катафалка запустить мотор и ехать в сторону другого села. По дороге рецидивист сам сел за руль и попросил показать ему, как переключать скорости.

Неуверенное вождение привлекло внимание сотрудников ДПС. После недолгой погони полицейские остановили машину и скрутили вооружённого угонщика. Позже выяснилось, что это не первое преступление оренбуржца.

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