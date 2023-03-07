Абсолютно нелогичное, глупое, но киношное преступление совершил житель Оренбургской области. Мужчине захотелось прокатиться на похоронном автомобиле, но так как сам он водить не умел, то захватил вместе с машиной и водителя катафалка. Об этом пишет издание 56orb.ru.
Курьёзная история случилась ещё летом прошлого года. Угрожая ножом, житель села Абдулино потребовал от водителя катафалка запустить мотор и ехать в сторону другого села. По дороге рецидивист сам сел за руль и попросил показать ему, как переключать скорости.
Неуверенное вождение привлекло внимание сотрудников ДПС. После недолгой погони полицейские остановили машину и скрутили вооружённого угонщика. Позже выяснилось, что это не первое преступление оренбуржца.
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