В Петрозаводске школьники во время игры толкнули ребёнка под колёса автомобиля

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьники из Петрозаводска устроили игру прямо на проезжей части, во время которой толкнули своего товарища под колёса автомобиля, передаёт karelinform.ru.

По информации издания, очевидец успел снять инцидент на видео, после чего опубликовал ролик в одном из городских пабликов. Он пояснил, что подростки едва не спровоцировали аварию на улице Ковалевской.

Судя по видеозаписи, несовершеннолетние разошлись по обе стороны дороги. Услышав звук подъезжающей машины, один из школьников решил толкнуть друга под колёса.

Как подчеркнул автор поста, водителю удалось быстро нажать на тормоз, поэтому подросток не пострадал.

Комментаторы раскритиковали детей за незнание правил дорожного движения и "странные игры" на проезжей части.