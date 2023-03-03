РИА Новости: в Москве убит один из создателей "Спутника V"

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В квартире на северо-западе Москвы был убит Андрей Ботиков, один из создателей вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил источник в правоохранительных органах агентству РИА Новости.

Ботиков работал старшим научным сотрудником НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, соавтором патента на вакцину "Спутник V" и был награждён президентом за свою работу.

По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, 29-летний мужчина поссорился с Ботиковым и убил его. Злоумышленника задержали правоохранители. Он признал свою вину. Выяснилось, что ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Следствие будет настаивать на его заключении в следственный изолятор. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Смерть одного из создателей "Спутник V" вызвала глубокое сожаление в научном сообществе, которое оценило его работу над вакциной, как важный вклад в борьбу с пандемией COVID-19.

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