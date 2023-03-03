Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Осудивший СВО актёр Дмитрий Назаров отказался давать деньги на дроны для ВСУ
Врач Сурненкова: если вы стали просыпаться в ранние утренние часы, это может быть признаком депрессии
Глава правящей партии Грузии о введении закона об иноагентах: Говорят, что это не "Форд", а "Москвич"
В Совете при президенте РФ предложили проводить в российских вузах выпускной экзамен по русскому языку
Офтальмолог Азнаурян развеял мифы о близорукости
Корреспондент Sky News: ситуация для ВСУ в Артёмовске ухудшается каждый день
МИД РФ: целью "формулы мира" Зеленского является создание коалиции против России
Конгрессмен США Энгель: Израилю разрешили атаковать ядерные объекты Ирана с территории Азербайджана
ВСУ потеряли батальон солдат в Артёмовске из-за огня по своим

РИА Новости: в Москве убит один из создателей "Спутника V"

1:11
Происшествия

В квартире на северо-западе Москвы был убит Андрей Ботиков, один из создателей вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил источник в правоохранительных органах агентству РИА Новости.

РИА Новости: в Москве убит один из создателей "Спутника V"

Ботиков работал старшим научным сотрудником НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, соавтором патента на вакцину "Спутник V" и был награждён президентом за свою работу.

По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, 29-летний мужчина поссорился с Ботиковым и убил его. Злоумышленника задержали правоохранители. Он признал свою вину. Выяснилось, что ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Следствие будет настаивать на его заключении в следственный изолятор. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Смерть одного из создателей "Спутник V" вызвала глубокое сожаление в научном сообществе, которое оценило его работу над вакциной, как важный вклад в борьбу с пандемией COVID-19.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Шурыгин раскрыл цель атаки диверсантов на Брянскую область

Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.

Шурыгин: цель атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область — спровоцировать РФ на крупную войсковую операцию
RV: разведка ВС РФ выследила группу боевиков ВСУ, атаковавших территорию России
Разведчики ликвидировали бандгруппу врага, совершавшую обстрелы приграничных населённых пунктов
Появилось видео подлёта дрона-камикадзе к аэродрому под Минском
Между Зеленским и командующим операцией в Донбассе Москалёвым возник конфликт — СМИ
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
Один из проникших в Россию диверсантов владеет московский автосервисом
Россия знает, как защититься от диверсантов
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
Последние материалы
ВСУ потеряли батальон солдат в Артёмовске из-за огня по своим
Диетолог Королёва рассказала о пользе куриных яиц для пожилых людей
Командующий Восточной группировки ВСУ Сырский второй раз за неделю посетил Бахмут
Различия в области мозга, отвечающей за бодрствование, подвергает женщин большему риску деменции
Депутат Аршинова: запрет фото- и видеосъёмки на уроках позволит детям не отвлекаться от обучения
Европа заподозрила Украину в неудаче амбициозного космического проекта
При покупке ювелирных украшений необходимо обращать внимание на бирку и сертификат
Путин подписал указ о мерах при срыве оборонного заказа в период военного положения
Звезда "Глухаря-3" Дмитрий Ермак прокомментировал участие актёра Канахина в теракте под Брянском
Коц призвал Россию сменить формат СВО на КТО после теракта в Брянской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников