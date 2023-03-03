В Красноярске кондуктор автобуса №80 высадила из салона 9-летнего школьника, который потерял деньги на билет, пишет prmira.ru.
По информации издания, инцидент произошёл в четверг, 2 марта. Ребёнок разместился в салоне автобуса, начал искать деньги, но вскоре обнаружил, что их нет. Кондуктор разозлилась на мальчика и заставила его выйти на остановке.
Школьнику пришлось самостоятельно добираться на спортивную секцию по холоду.
Позже мальчик нашёл потерянные деньги. Оказалось, что всё это время они были у него в варежке.
Следственный комитет заинтересовался инцидентом в автобусе №80 и организовал проверку. Действиям кондуктора будет дана правовая оценка.
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