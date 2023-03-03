В Красноярске кондуктор высадила из автобуса мальчика, который потерял деньги на билет

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярске кондуктор автобуса №80 высадила из салона 9-летнего школьника, который потерял деньги на билет, пишет prmira.ru.

По информации издания, инцидент произошёл в четверг, 2 марта. Ребёнок разместился в салоне автобуса, начал искать деньги, но вскоре обнаружил, что их нет. Кондуктор разозлилась на мальчика и заставила его выйти на остановке.

Школьнику пришлось самостоятельно добираться на спортивную секцию по холоду.

Позже мальчик нашёл потерянные деньги. Оказалось, что всё это время они были у него в варежке.

Следственный комитет заинтересовался инцидентом в автобусе №80 и организовал проверку. Действиям кондуктора будет дана правовая оценка.