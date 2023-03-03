Полицейские в Нижнем Новгороде изъяли в магазинах тонну алкоголя без лицензии

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижнем Новгороде полицейские обнаружили в магазине тонну спиртных напитков, у которых отсутствовала лицензия. Силовики изъяли алкоголь.

По информации newsnn.ru, правоохранители проверили торговые точки по просьбе местных жителей. Они сообщили о незаконной продаже, отметили в СМИ. Также журналисты заявили, что полицейские передали сведения о возможном преступлении в суд.

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