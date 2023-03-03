В Татарстане суд вынес приговор мужчинам, которые похитили и жестоко избили 15-летнего подростка, пишет inkazan.ru.
По информации издания, жители Набережных Челнов получили от 5 до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Суд признал их виновными в похищении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Кроме того, установлено, что мужчины угрожали мальчику убийством.
Как пояснили оперативники, четверо мужчин напали на 15-летнего школьника во дворе жилого дома, после чего погрузили его в багажник машины и увезли подальше от других людей. Около часа злоумышленники били подростка, однако их вовремя заметили полицейские, которые проезжали рядом с местом ЧП.
В суде сообщили, что медики диагностировали у мальчика ушиб мозга и переломы костей.
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