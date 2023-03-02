Мать актёра Кирилла Канахина ужаснулась от предположения, что её сын причастен к теракту в Брянске.
Журналисты связались с матерью Канахина, который, предположительно, участвовал в террористическом нападении на Брянскую область. В ходе диверсии были убиты два человека и ранен ребёнок.
Валентина Павловна до конца не уверена, что на фото и видео запечатлён её сын.
"Вообще-то глаза похожи. Да, похож… трудно сказать", — сказала мама Канахина корреспондентам РИА Новости.
Она рассказала, что её сын "временно проживает" на Украине уже год. По словам Валентины Павловны, с сыном она давно не общается. Её ужаснула информация, что Кирилл может быть причастен к теракту.
"Чтобы он воевал против своего народа? Вряд ли. Глупость какая… Я просто в это не верю. Бандит что ли он какой-то — напал на Брянскую область?" — подытожила мать актёра.
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