Мать актёра Канахина ужаснулась от предположения, что её сын причастен к теракту в Брянске

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Мать актёра Кирилла Канахина ужаснулась от предположения, что её сын причастен к теракту в Брянске.

Журналисты связались с матерью Канахина, который, предположительно, участвовал в террористическом нападении на Брянскую область. В ходе диверсии были убиты два человека и ранен ребёнок.

Валентина Павловна до конца не уверена, что на фото и видео запечатлён её сын.

"Вообще-то глаза похожи. Да, похож… трудно сказать", — сказала мама Канахина корреспондентам РИА Новости.

Она рассказала, что её сын "временно проживает" на Украине уже год. По словам Валентины Павловны, с сыном она давно не общается. Её ужаснула информация, что Кирилл может быть причастен к теракту.

"Чтобы он воевал против своего народа? Вряд ли. Глупость какая… Я просто в это не верю. Бандит что ли он какой-то — напал на Брянскую область?" — подытожила мать актёра.

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