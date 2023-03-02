Сотрудник из Красноярска поджёг рабочее место из-за желания "насолить" начальнику

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудник мебельного склада из Красноярска совершил поджог своего рабочего места из-за плохого отношения к директору.

Как пишет prmira.ru, 44-летний разнорабочий не придумал ничего лучшего, как решил поискать в Сети неординарный способ "нагадить" начальнику. Такой способ нашёлся быстро — работник устроил пожар при помощи самодельного воспламеняющегося устройства, находящегося в обычной картонной коробке.

Позже задержанный мужчины объяснил, что не любил своего начальника из-за постоянных придирок, из-за чего сделал ему "небольшую пакость".

К счастью, пожар удалось вовремя предотвратить, а на несостоявшегося поджигателя заведено уголовное дело.

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