В Свердловской области женщина отправила мошенникам 338 тысяч рублей

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Красноуфимска Свердловской области стала жертвой телефонных мошенников. По информации СМИ, россиянка оформила кредит и передала злоумышленникам 338 тысяч рублей.

Как рассказали в tagilcity.ru, преступник выдал себя за работника Следственного комитета по региону. Мошенник убедил женщину, что на её имя кто-то пытается оформить кредит. Правоохранители завели уголовное дело.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.