Жительница Красноуфимска Свердловской области стала жертвой телефонных мошенников. По информации СМИ, россиянка оформила кредит и передала злоумышленникам 338 тысяч рублей.
Как рассказали в tagilcity.ru, преступник выдал себя за работника Следственного комитета по региону. Мошенник убедил женщину, что на её имя кто-то пытается оформить кредит. Правоохранители завели уголовное дело.
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