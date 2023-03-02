В одной из школ Сургута две девочки записывали видеоклип на перемене и случайно сняли ссору педагога с четвероклассником, передаёт muksun.fm.
По информации издания, школьницы, включив камеру, начали танцевать в коридоре, чтобы впоследствии выложить ролик в популярную соцсеть Likee. Однако внимание их подписчиков привлёк не танец, а конфликт между учительницей и ребёнком, который случайно попал в кадр.
Отмечается, что мальчик просто шёл рядом с кабинетом со стулом в руках, но педагог его остановила.
Женщина ударила ребёнка и оттолкнула его в сторону. Родителей несовершеннолетнего возмутило такое поведение учительницы. Преподаватель извинилась перед ними, признав, что совершила непозволительный поступок.
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