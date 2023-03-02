В Сургуте учительница ударила четвероклассника по голове и случайно попала на видео

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одной из школ Сургута две девочки записывали видеоклип на перемене и случайно сняли ссору педагога с четвероклассником, передаёт muksun.fm.

По информации издания, школьницы, включив камеру, начали танцевать в коридоре, чтобы впоследствии выложить ролик в популярную соцсеть Likee. Однако внимание их подписчиков привлёк не танец, а конфликт между учительницей и ребёнком, который случайно попал в кадр.

Отмечается, что мальчик просто шёл рядом с кабинетом со стулом в руках, но педагог его остановила.

Женщина ударила ребёнка и оттолкнула его в сторону. Родителей несовершеннолетнего возмутило такое поведение учительницы. Преподаватель извинилась перед ними, признав, что совершила непозволительный поступок.