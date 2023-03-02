В Тульской области заявили о взрыве

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские журналисты сообщили, что в Тульской области прогремел взрыв.

О происшествии рассказали в Telegram-канале Baza. Предположительно, взрыв произошёл в 8:00 рядом с улицей Молодёжной в посёлке Березовский. Как заявили журналисты, о шуме сообщили местные жители. По их словам, тряслись дома.

Вместе с этим в Baza подчеркнули, что в лесу находится воронка, глубина которой составила половину метра. Там обнаружили пепел и мёртвых птиц, отметили в Telegram-канале. По информации журналистов, полицейские ограничили доступ к месту происшествия. Также в СМИ указали на работу взрывотехников.

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