Новая Таволжанка в Белгородской области снова попала под обстрел со стороны Украины

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Населённый пункт Новая Таволжанка, расположенная в Шебекинском городском округе Белгородской области, днём 28 февраля снова оказалась под огнём со стороны Украины.

Как пишет bel.ru, жителей посёлка в срочном порядке призвали спрятаться в укрытиях.

Утром этого же дня аналогичная ситуация наблюдалась в посёлке Красном.

Что касается Новой Таволжанки, огонь с украинской стороны накрывает её не впервые. Так, один из недавних обстрелов стал причиной гибели 12-летней девочки.

27 февраля минимум семь населённых пунктов Белгородской области подверглись обстрелам со стороны ВСУ.

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