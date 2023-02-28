Населённый пункт Новая Таволжанка, расположенная в Шебекинском городском округе Белгородской области, днём 28 февраля снова оказалась под огнём со стороны Украины.
Как пишет bel.ru, жителей посёлка в срочном порядке призвали спрятаться в укрытиях.
Утром этого же дня аналогичная ситуация наблюдалась в посёлке Красном.
Что касается Новой Таволжанки, огонь с украинской стороны накрывает её не впервые. Так, один из недавних обстрелов стал причиной гибели 12-летней девочки.
27 февраля минимум семь населённых пунктов Белгородской области подверглись обстрелам со стороны ВСУ.
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