Суд приговорил жителя Оренбургской области к шести годам тюрьмы за пьяное вождение и смерть дочки

Житель Оренбургской области получил шесть лет тюрьмы. По информации правоохранителей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию на дороге между сёлами Чёрный Отрог и Вторая Александровка.

Как сообщили в 56orb.ru, в результате ДТП погибла трёхлетняя дочь обвиняемого и пострадала его супруга. Известно, что в машине отсутствовало детское кресло.

Мужчина подал жалобу на решение суда. Он не удовлетворил апелляцию.

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