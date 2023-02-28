В Тюмени разрубившего собаке голову мужчину могут осудить на три года лишения свободы

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителя Тюмени заподозрили в насилии над собакой. Предположительно, злоумышленник нанёс животному удар в голову топором.

Правоохранители возбудили уголовное дело. По данным Megatyumen.ru, документы переданы в суд. В прокуратуре Тюменской области заявили, что обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Как отметили в СМИ, местные жители спасли питомца и привезли его в ветеринарную клинику. Он остался без зрения.

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