Жителя Тюмени заподозрили в насилии над собакой. Предположительно, злоумышленник нанёс животному удар в голову топором.
Правоохранители возбудили уголовное дело. По данным Megatyumen.ru, документы переданы в суд. В прокуратуре Тюменской области заявили, что обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.
Как отметили в СМИ, местные жители спасли питомца и привезли его в ветеринарную клинику. Он остался без зрения.
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