Дмитрий Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства у Пулково в Санкт-Петербурге

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Небо над северной столицей было закрыто несколько часов. Самолёты разворачивались и летели обратно, вылеты были задержаны. В Кремле ситуацию комментировать не стали, так как анализировать подобные происшествия должны спецслужбы и Министерство обороны. Об этом заявил Дмитрий Песков.

По одной из версий, небо закрыли из-за обнаружения неизвестного объекта в 160-200 километрах от Санкт-Петербурга.

"Будем ориентироваться на заявления и разъяснения от авиационных властей и военных", — отметил Песков и указал, что у Владимира Путина есть вся полная информация об инциденте.

После полудня аэропорт начал принимать самолёты.

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