Воздушное пространство над Санкт-Петербургом снова открыто

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские журналисты сообщили, что власти открывают воздушное пространство над Санкт-Петербургом. По данным очевидцев, рейсы аэропорта Пулково возобновляются.

Как заявил источник РЕН ТВ, план "Ковёр", согласно которому все суда, за исключением военных и спасательных, как можно скорее совершают посадку и покидают район, отменён.

Ранее в Telegram-канале "112" сказали, что над аэропортом Пулково зафиксирован неопознанный летающий объект. По информации платформы Flightradar, гражданские самолёты перестали летать над территорией Санкт-Петербурга. Местные жители заметили российские истребители.

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